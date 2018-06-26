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Правительству Ростовской области поручили помочь украинским беженцам

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Фото: ТАСС/Дмитрий Рогулин
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Президент России Владимир Путин поручил правительству Ростовской области оказать содействие гражданам, переселившимся в регион в результате конфликта на юго-востоке Украины, в решении проблем, связанных с обустройством на территории страны.

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Соответствующее поручение по итогам «прямой линии» с главой государства опубликовано 26 июня на сайте Кремля.

Руководству региона рекомендовано исполнить поручение до 1 сентября 2018 года «при участии заинтересованных федеральных органов исполнительной власти».

Сразу после «прямой линии» губернатор Ростовской области Василий Голубев поручил помочь обратившимся к президенту России беженцам, которые рассказали, что находятся в Батайске и испытывают трудности с поиском работы при оформлении документов.

Российский лидер во время специальной программы заявил, что действующее украинское руководство не может решить проблему Донбасса, а Россия продолжит помогать самопровозглашенным Донецкой и Луганской народным республикам (ДНР и ЛНР) и сделает всё возможное для урегулирования конфликта на юго-востоке Украины в рамках Минских соглашений.

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