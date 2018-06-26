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Жители Омска обвинили дворников в загрязнении Иртыша

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Жители Омска сняли на видео, как дворники, убирающие городской метромост, выбрасывают мусор в Иртыш. В социальных сетях появился ролик, на котором зафиксировано, как уборщики на мосту имени 60-летия Победы фактически скидывают грязь в реку.

В региональном Управлении заказчика по строительству транспортных объектов и гидротехнических сооружений уже заявили, что в ближайшее время будет проведено служебное расследование, а виновных ждет наказание.

Как сообщает ИА «Город55», содержит и убирает мост, в соответствии с госконтрактом, ООО «Стройэксперт». Сумма контракта составляет 11,2 млн рублей. В Управлении заказчика отметили, что в случае неисполнения или плохого исполнения обязательств по контракту компания штрафуется на 560,4 тыс. рублей.

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