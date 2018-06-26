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Путин поручил не допустить необоснованного роста цен на авиабилеты

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Фото: ТАСС/Валерий Матыцин
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Президент России Владимир Путин поручил Федеральной антимонопольной службе (ФАС) организовать мониторинг цен на авиатопливо и авиабилеты для того, чтобы не допустить их необоснованный рост. 

Как сообщается во вторник, 26 июня, на сайте Кремля, ответственным за исполнение назначен глава ФАС Игорь Артемьев. Он должен представить соответствующий доклад главе государства до 1 августа 2018 года. 

Поручение дано по итогам «прямой линии» с президентом России, прошедшей 7 июня. Тогда был поднят вопрос транспортной доступности Дальневосточного федерального округа (ДФО). Путину пожаловались на баснословно дорогие авиабилеты до Москвы и вообще до европейской части страны, притом что регион был включен в программу субсидирования авиаперевозок. 

3 апреля сообщалось, что в первом квартале 2018 года авиабилеты для россиян подорожали в среднем на 10% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

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