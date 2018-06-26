Москалькова не планирует посещать Вышинского в ходе поездки на Украину

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова сообщила, что в ходе поездки на Украину не планирует посещение арестованного журналиста Кирилла Вышинского, сообщает «РИА Новости».

Утром 26 июня российский омбудсмен прибыла в Киев, где намерена посетить осужденного российского военнослужащего Максима Одинцова и встретиться с членами экипажа судна «Норд», которое было задержано в Азовском море украинскими пограничниками в марте.

Посещение Москальковой главного редактора портала «РИА Новости Украина» Кирилла Вышинского было ранее сорвано.

После поездки в украинскую столицу Татьяна Москалькова планирует посетить украинского режиссера Олега Сенцова, который отбывает наказание в колонии ЯНАО за организацию террористического сообщества.

Несмотря на то что договоренность о посещении омбудсменами заключенных на территориях России и Украины была достигнута президентами двух стран 9 июня, график визитов постоянно изменяется из-за действий украинского омбудсмена Людмилы Денисовой. Она, находясь в России с 14 июня, неоднократно нарушила достигнутые договоренности о посещении осужденных.