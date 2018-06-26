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Стал известен соперник сборной России в матче плей-офф ЧМ-2018‍

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Сборная России в 1/8 финала чемпионата мира по футболу 2018 года встретится с экс-чемпионами мира — сборной Испанией. Подопечные Фернандо Йерро стали лидерами группы B, сыграв вничью с Марокко в заключительной встрече группового этапа (2:2)

Россияне уступили уругвайцам (0:3), опустившись на вторую строчку в группе A. Во время матча, который состоялся накануне в Самаре. голы в ворота сборной РФ оформили Луис Суарес и Эдинсон Кавани, а также Денис Черышев, поразивший свои ворота.

С небес на землю
Сборная России потерпела первое поражение на домашнем чемпионате мира и закончила групповой этап на втором месте

Нападающий национальной сборной Артем Дзюба назвал поражение от уругвайцев «вовремя полученной пощечиной». Форвард подчеркнул, что после полученного урока российские футболисты станут еще злее.

Испанский полузащитник Иско заявил, что сборная России является опасным соперником для них, и отметил, что матч с россиянами будет непростым.

«Это страна-хозяйка, за которую будет болеть весь стадион», — сказал Иско.

Матч за выход в четвертьфинал между сборными России и Испании состоится 1 июля на московском стадионе «Лужники».

Первый в истории России домашний чемпионат мира проходит с 14 июня по 15 июля в 11 российских городах.

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