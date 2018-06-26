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Фургон въехал в здание нидерландской газеты

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Фото: telegraaf.nl
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В Амстердаме в здание, где находится редакция нидерландской газеты De Telegraaf, въехал фургон. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте издания

Машина врезалась в стену на большой скорости, а после загорелась. В результате инцидента никто не пострадал. В здании разбиты окна. 

«Всё свидетельствует о том, что это было нападение. Мы не позволим нас запугать», — заявил главный редактор газеты Пол Янсен.

Инцидент произошел около 4:00 по местному времени (5:00 мск). 

De Telegraaf — крупнейшая ежедневная газета страны. Она выходит семь дней в неделю. Тираж издания составляет 75 тыс. экземпляров. 

В начале января 2015 года в редакции французского издания Charlie Hebdo в Париже был совершен теракт. В результате нападения вооруженных боевиков погибло 12 человек, еще 11 получили ранения. Нападавшие были позже уничтожены силовиками в ходе спецоперации. Ответственность за случившееся на себя взяли боевики «Аль-Каиды» (запрещена в России). Позже о причастности к атаке заявили в ИГ (запрещена в России).

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