Египетский комментатор скончался во время работы на матче ЧМ-2018

Бывший египетский футболист и спортивный аналитик Рахим Мохамед умер, комментируя матч сборной арабской республики против команды Саудовской Аравии.

Как сообщает «РИА Новости», комментатор почувствовал себя плохо на 95-й минуте игры, когда саудовцы забили победный гол. Мохаммеда доставили из здания государственного телевидения Египта в больницу, однако врачи не смогли ему помочь.

Матч состоялся 25 июня и завершился со счетом 2:1 в пользу Саудовской Аравии. Сборная Египта завершила выступление на чемпионате мира, потерпев три поражения и заняв последнее место в группе А. До этого команду обыграли россияне со счетом 3:1 и уругвайцы со счетом 1:0.

ЧМ-2018 проходит в 11 городах России с 14 июня по 15 июля.