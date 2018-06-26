Британка пришла на свадьбу с мочалкой на голове и стала звездой Сети

Жительница Великобритании Лилиан Смит собиралась на свадебную вечеринку и не смогла найти головной убор, подходящий к платью. В итоге женщина отправилась на торжество с синей мочалкой на голове, чем привела в восторг пользователей Сети.

Как сообщает The Sun, о своем ноу-хау Смит рассказала в письме, которое отправила в редакцию журнала Take A Break. Женщина сообщила, что никак не могла найти шляпу подходящего цвета. Затем она увидела в ванной синюю мочалку и поняла, что поиски окончены.

«Я прикрепила ее к зажиму для волос и надела на голову. Работа сделана», — написала она.

Смит отметила, что мочалка «сочеталась с ее нарядом и выглядела великолепно». Многие пользователи оценили ее изобретательность.

«Я хочу, чтобы она рассказала мне все свои хитрости», — написал один из юзеров.

4 мая сообщалось, что средняя школа в британском Аберистуите (Уэльс) приняла меры к ученикам, которые переоделись в женские платья для участия в квесте для выпускников. В учреждении считают, что мальчики «подорвали основные ценности школы».