Крыши Тюмени станут «зелеными»

Власти Тюмени хотят украсить крыши и балконы городских зданий цветами и деревьями. О планах рассказал замглавы администрации Павел Перевалов. По словам чиновника, для этого будет использован посадочный материал местных пород с закрытой корневой системой.

Вице-мэр уточнил, что это необходимо, в частности, для того, чтобы снизить шумовую нагрузку на улицах Тюмени и создать защитный экран от пыли, передает портал «Наш Город». При этом другие детали проекта он не привел. Также не сообщается, во сколько озеленение крыш и балконов может обойтись городскому бюджету.

Портал iz.ru ранее сообщал о том, что московский парк «Зарядье» стал победителем премии международного архитектурного портала ArchDaily в номинации «Общественные здания». Также парк победил в конкурсе InAVation Awards 2018.