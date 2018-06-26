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В США интернет-гиганты проконсультировались со спецслужбами о защите выборов

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Фото: REUTERS/Yuri Gripas
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Представители крупнейших технологических компаний США обратились в конце мая за консультациями к спецслужбам по поводу предотвращения иностранного вмешательства в предстоящие выборы, сообщает New York Times.

На встречу пришли сотрудники подразделения Федерального бюро расследований (ФБР) по борьбе с «иностранным влиянием» и Министерства внутренней безопасности (МВБ) США.

При этом, со стороны информационного бизнеса в консультациях участвовали представители Amazon, Apple, Google, Microsoft, Oath, Snap, и Twitter.

Разведка требовала принять меры по обеспечению безопасности предстоящих выборов в США, в частности, предотвращения вмешательства иностранных держав. Но при этом никаких доказательств не представляла, поскольку это «секретная информация».

На встрече не обошлось без обвинений в адрес России, которую спецслужбы бездоказательно считают главным виновником вмешательства.

Расследование дела о якобы вмешательстве РФ в президентские выборы ведется с мая 2017 года. Обвинения предъявлены 19 лицам: пяти гражданам США, 13 гражданам РФ и одному голландцу. В Белом доме и в Кремле категорически отрицают все обвинения, указывая на их необоснованность.

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