Фильм режиссера из Тюмени включен в список на федеральные субсидии

В список картин, которые получат субсидии из федерального бюджета, включен фильм режиссера из Тюмени Алексея Петрухина. Его рабочее название – «Отряд С».

Как уточняет megatyumen.ru, это стало возможным благодаря сотрудничеству тюменской компании «Медиаполис» и московской кинокорпорации «Русская Фильм Группа». Портал называет включение картины в список громким событием для местного регионального кинематографа.

Фильм «Отряд С» будет снят в жанре научной фантастики и исторической драмы. В его основу легли события 1942 года, когда под землю в катакомбы под Керчью спустились 19 тыс. человек, а через полгода вышли всего семеро. Действия картины разворачиваются в двух временных измерениях, а виртуальную реальность моделирует нейросетевой компьютер.

Портал iz.ru сегодня сообщал о том, что трое россиян приглашены в Американскую академию киноискусств. Это соавторы фильмов «Левиафан» и «Нелюбовь», сценарист Олег Негин, оператор Михаил Кричман и монтажер Анна Масс.