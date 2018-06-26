Стал известен соперник России в матче плей-офф ЧМ-2018

Соперником команды России в матче плей-офф чемпионата мира по футболу станет сборная Испании. Об этом стало известно в понедельник, 25 июня.

«У нас достаточно информации о сопернике, так что время для подготовки есть», – заявил главный тренер сборной Испании Фернандо Йерро.

Он добавил, что не считает матч легким, поскольку это игра с хозяевами чемпионата, за победами которых он следил в групповом этапе.

25 июня сборная Испании сыграла вничью с Марокко и вышла в 1/8 финала ЧМ-2018, где встретится с командой России, занявшей после поражения от Уругвая второе место в своей подгруппе.

Президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино направил сборной России поздравления в связи с выходом в 1/8 финала чемпионата мира.