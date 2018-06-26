На Украине подсчитали количество неучтенного оружия

Около 400 тыс. единиц неучтенного оружия находится на территории Украины. Такие цифры привел ее главный военный прокурор Анатолий Матиос.

«У нас в стране за четыре последних года более 40 тыс. производств за незаконный оборот оружия. <…> Это только то, что обнаружили правоохранители. А обычно статистика отражает лишь 10% оружия, которое «гуляет» в государстве. Так что у нас 400 тыс. неучтенного оружия «гуляет» за рамками права», — цитирует Матиоса агентство «РИА Новости».

Главный военный прокурор заявил, что столько оружия вряд ли «осталось в обращении со времен Второй мировой войны», и предположил, что оно проникло на мирную территорию из зоны боевых действий в Донбассе. Данную версию подтверждает наличие актов о потерях вооружения в боевых условиях, добавил он.

Вооруженный конфликт в Донбассе начался весной 2014 года и продолжается до сих пор. Жители региона отказались признавать новую власть, которая пришла после госпереворота, и объявили о создании самопровозглашенных ДНР и ЛНР. В ответ Киев начал против них антитеррористическую операцию (АТО).

В конце апреля 2018 года президент Украины Петр Порошенко объявил о смене формата АТО на «Операцию объединенных сил». Предполагается, что эта мера приведет к усилению роли украинских силовиков в урегулировании ситуации.