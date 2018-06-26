Снятый с рейса в Португалии российский музыкант скончался от некроза

Российский музыкант Андрей Сучилин, которого в мае сняли с авиарейса из-за вызванного заболеванием неприятного запаха, умер от этой инфекции. Об этом сообщила на странице гитариста в Facebook его близкий друг Лидия Тихонович.

Инцидент на борту рейса Амстердам – Гран-Канария произошел 31 мая. Самолет совершил экстренную посадку в Португалии из-за «невыносимого запаха» от одного из пассажиров, от которого окружающие начали падать в обморок. Экипаж самолета изолировал мужчину в туалете, а после приземления в Фару его сняли с рейса.

После инцидента Сучилин сообщил, что этим пассажиром был он. Причиной сильного запаха стало заболевание, которым он заразился из-за неправильного первоначального диагноза.

Позже Тихонович уточнила, что у музыканта начался некроз тканей, а вскоре после инцидента Сучилин оказался в реанимации и впал в кому. Несмотря на ряд проведенных операций, организм гитариста не смог справиться с болезнью.

Андрей Сучилин был лидером рок-группы «До мажор», а также одним из создателей Московской рок-лаборатории, сообщает сайт kp.ru.