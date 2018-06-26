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ОАК разработает сверхтяжелый транспортный самолет на замену «Руслану»

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Фото: ТАСС/Марина Лысцева
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Разработку эскизного проекта сверхтяжелого транспортного самолета на замену Ан-124 «Руслан» начнет Объединенная авиастроительная корпорация. Об этом сообщило во вторник, 26 июня, агентство «РИА Новости».

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«Подготовка и согласование Минпромторгом России технико-экономического обоснования программы СВТС (сверхтяжелого военно-транспортного самолета), разработка эскизного СВТС», — говорится в сообщении.

«Руслан» был разработан в первой половине 1980-х годов в опытно-конструкторском бюро Антонова (находится на Украине) для использования в военной сфере и интересах народного хозяйства. Способный брать на борт 120 тонн, является самым грузоподъемным в мире серийным грузовым самолетом.

24 марта стало известно, что украинское госпредприятие «Антонов» хочет наладить в Белоруссии сборку самолетов семейства Ан-148/158 с использованием российских комплектующих, в том числе и санкционных.

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