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Китаянка разбила новый Ferrari сразу после выезда из автосалона

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Фото: youtube.com
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Жительница китайского города Вэньлин разбила арендованный суперкар Ferrari 458 Italia через несколько минут после выезда из автосалона. Видео аварии опубликовало издание Daily Mail.

В начале ролика китаянка демонстрирует приборную панель суперкара. По ее словам, за рулем такого авто она находится впервые, в связи с чем переживает невероятные эмоции.

Однако уже во второй части видео девушка теряет контроль над автомобилем и врезается в ограждение, задевая BMW и провоцируя столкновение еще нескольких машин.

Предполагается, что причиной аварии стали неблагоприятные метеоусловия — из-за дождя дорога стала мокрой. Отмечается, что стоимость автомобиля превышала $600 тыс., однако неизвестно, была ли застрахована ответственность китаянки. В результате ДТП никто серьезно не пострадал.

Ранее в марте в Великобритании утилизировали Ferrari за 16 млн рублей без согласия хозяина спорткара.

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