Китаянка разбила новый Ferrari сразу после выезда из автосалона

Жительница китайского города Вэньлин разбила арендованный суперкар Ferrari 458 Italia через несколько минут после выезда из автосалона. Видео аварии опубликовало издание Daily Mail.

В начале ролика китаянка демонстрирует приборную панель суперкара. По ее словам, за рулем такого авто она находится впервые, в связи с чем переживает невероятные эмоции.

Однако уже во второй части видео девушка теряет контроль над автомобилем и врезается в ограждение, задевая BMW и провоцируя столкновение еще нескольких машин.

Предполагается, что причиной аварии стали неблагоприятные метеоусловия — из-за дождя дорога стала мокрой. Отмечается, что стоимость автомобиля превышала $600 тыс., однако неизвестно, была ли застрахована ответственность китаянки. В результате ДТП никто серьезно не пострадал.

Ранее в марте в Великобритании утилизировали Ferrari за 16 млн рублей без согласия хозяина спорткара.