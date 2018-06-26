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Бенисио Дель Торо рассказал о съемках в боевике «Убийца 2. Против всех»

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Фото: Global Look Press/ZUMA/Panoramic
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На этой неделе в российский прокат выходит боевик Стефано Соллимы «Убийца 2. Против всех» — продолжение кинохита 2015 года о сложной судьбе героя-одиночки. «Известиям» удалось пообщаться с Бенисио Дель Торо, исполнителем главной роли загадочного и мрачного мексиканца Алехандро Гиллике.

По словам актера, сценарий сиквела привлек его своей оригинальностью и непредсказуемостью.

«Когда я читал сценарий к картине «Убийца 2. Один против всех», то никак не предполагал, что у этой истории будет такая развязка. Она застала меня врасплох», — признался обладатель «Оскара».

Свое возвращение к когда-то сыгранному персонажу Дель Торо прокомментировал следующим образом:

«Для меня это была отличная возможность проследить его эволюцию. Алехандро нельзя назвать невинным, но по ходу фильма он реабилитирует свое доброе имя, пробуждает в себе то лучшее, что в нем есть».

Подробнее читайте в эксклюзивном интервью «Известиям»:

«Камера видит даже мысли актера»

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