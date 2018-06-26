Заказы на российские речные суда получат только отечественные верфи

Минпромторг желает наложить запрет на заказ российскими компаниями строительства речных судов за границей, если их будут строить с господдержкой.

Об этом «Известиям» сообщили источники, близко знакомые с ситуацией.

В ведомстве опасаются дефицита речных судов, в том числе и лайнеров, который может возникнуть в ближайшее время из-за окончания срока службы 80% из них.

«Данная мера приведет к увеличению количества заказов на отечественных верфях и к стимулированию создания новых рабочих мест на данных предприятиях», — заявил «Известиям» один из чиновников ведомства.

Эксперты считают эту меру излишней, поскольку и сейчас на иностранных верфях строятся лишь пять судов, а на российских — 62. Это связано с дороговизной.

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Речные суда уплывают от импорта