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Додон считает невозможным вывод российских миротворцев из Приднестровья

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Фото: Getty Images/Sander de Wilde
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Изменение формата и мандата российской миротворческой миссии в Приднестровье возможно только в случае полного урегулирования конфликта. Такое мнение в интервью «Известиям» высказал президент Молдавии Игорь Додон.

По словам молдавского лидера, рассмотрение подобных вопросов требует решения социально-экономических разногласий Кишинева и Тирасполя. На данный момент, уверен Додон, заявления правительства Молдавии о необходимости вывода российских «голубых касок» из ПМР являются не более чем пиар-акцией в преддверии парламентских выборов.

«Это делается сугубо для того, чтобы получить дополнительные очки и рейтинги на прозападном электоральном поле перед парламентскими выборами, которые состоятся через несколько месяцев. По реакции тех же инициаторов здесь я вижу, что даже они прекрасно понимают: практических шагов в этом направлении не будет. К этому надо относиться спокойно, как ко внутриполитической борьбе в Молдове», — заявил «Известиям» Додон.

Эксперты уверены: российские миротворцы поддерживают мир в Приднестровье. Это должно стать сигналом для международного сообщества о том, что пора применить аналогичную меру и в Донбассе.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

«Не время для выхода»

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