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Двухлетний мальчик выпал из окна второго этажа в Омске

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Двухлетний мальчик остался один на несколько минут и выпал из окна второго этажа одного из домов на улице 3-й Молодежной в Омске. Малыш был госпитализирован с серьезными травмами.

Инцидент произошел утром в субботу, 23 июня. Как рассказал главный врач станции скорой медицинской помощи Максим Стуканов, вызов поступил от прохожих, которые стали свидетелями несчастного случая. Машина скорой прибыла на место происшествия через 11 минут.

Стуканов уточнил, что в результате падения ребенок получил серьезную черепно-мозговую травму и тяжелое сотрясение. Не дожидаясь родителей, его госпитализировали в ДГКБ-3, сообщает РИА «Омск-информ».

По данным минздрава Омской области, у мальчика ушиб головного мозга и перелом костей основания черепа.

Как выяснилось, родственники на несколько минут оставили ребенка одного. В это время он взобрался на подоконник, оперся на москитную сетку, но она не выдержала его веса. Мальчик выпал вместе с ней наружу.

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