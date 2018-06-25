Комментатор игры Египта с Саудовской Аравией скончался во время матча

Экс-футболист и бывший тренер команды с Каира скончался во время игры сборной Египта с Саудовской Аравией. Причиной смерти стал сердечный приступ.

Речь идет об экс-тренере команды «Замалек» Абдрахиме Мухаммеде Негме. Бывший спортсмен комментировал встречу Египта и Саудовской Аравии на одном из местных телеканалов, сообщает агентство «РИА Новости».

Египтяне проиграли сборной Саудовской Аравии на матче в понедельник, 25 июня, — встреча завершилась со счетом 1:2. В составе аравийской команды отличились Салман аль-Фарадж и Салем аль-Досари. Из египтян гол забил Мохамед Салах.

По итогам матча заключительного тура группы A сборная Саудовской Аравии получила три очка, заняв третье место в группе. Египтяне стоят на последнем месте и завершают мундиаль в России с тремя поражениями.