Двум подросткам грозит до 10 лет колонии за нападение на мальчика в Омске

Два подростка напали на 12-летнего мальчика и отобрали у него велосипед в парке Омска. Возбуждено уголовное дело, нападавшим грозит до 10 лет лишения свободы.

Как сообщили в региональном СК, инцидент произошел вчера, 24 июня, в парке имени 30-летия ВЛКСМ. Два подростка 14 и 17 лет брызнули в лицо 12-летнему мальчику из перцового баллончика, после чего отобрали велосипед и скрылись.

После обращения в правоохранительные органы подозреваемые были задержаны, велосипед вернули владельцу, сообщает ИА «Город 55».

Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 162 УК РФ «Разбой, совершенный по предварительному сговору группой лиц». Подросткам может грозить наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет.