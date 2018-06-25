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Систему водоснабжения отремонтируют в детсаду Пскова после рейда ОНФ

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Активисты регионального отделения «Общероссийского народного фронта» (ОНФ) провели проверку детского сада «Ласточка» в Пскове. По итогам проверки в учреждении будут отремонтированы системы тепло- и водоснабжения.

Как сообщает пресс-служба регионального отделения ОНФ, проверка показала, что трубы горячего водоснабжения в детском учреждении протекают, в одном из корпусов горячая вода отсутствует, а в третьем корпусе в холодное время года температура не превышает 10–15 градусов.

Помимо этого были выявлены и другие недочеты, касающиеся ветхости труб, сообщает Псковское агентство информации.

Для устранения дефектов активисты провели встречу с заместителем главы администрации Пскова, по итогам которой была достигнута договоренность о ремонте систем, а также определен перечень необходимых работ. Их планируют провести в ближайшее время.

Рейды проводились в рамках проекта «Народная оценка качества».

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