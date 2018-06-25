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Крымская железная дорога завершила ремонт станции в 20 км от Симферополя

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Железнодорожники завершили ремонтные работы на вокзале узловой станции Остряково, которая находится в 20 км от Симферополя. Кассы по продаже билетов планируется открыть с 1 июля 2018 года.

Как сообщает пресс-служба Крымской железной дороги, 22 июня ремонт вокзала Остряково завершился силами Симферопольского эксплуатационного управления. В рамках капитального ремонта были заменены двери, окна, электрооборудование, системы водоснабжения и водоотведения, проведен отделочный ремонт здания и многое другое.

Помимо этого был проведен ремонт напольного покрытия, фасада, системы отопления, были установлены пандус для маломобильных граждан и автоматическая пожарная сигнализация, сообщает ИА «Крыминформ».

Железнодорожники проводят ремонтные работы на вокзалах в ключевых направлениях Керчь–Джанкой–Симферополь–Севастополь–Евпатория в рамках подготовки инфраструктуры Крымской железной дороги к открытию движения по мостовому переходу через Керченский пролив.

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