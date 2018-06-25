Чемпионат по велоспорту прошел в Псковской области

Открытый чемпионат Псковской области по велоспорту-маунтинбайк, кросс-кантри марафон, прошел на территории музея-заповедника «Изборск» и базы активного отдыха «Мальская долина» 23 июня.

Как сообщает пресс-служба Центра спортивной подготовки Псковской области, в чемпионате приняли участие порядка 30 спортсменов, которые посоревновались в трех дистанциях на 6,4 км, 36,7 км и 52,5 км.

В самой маленькой дистанции на 6,4 км приняли участие спортсмены 2001–2005 годов рождения, остальные дистанции были доступны людям старше 18 лет. Победители и призеры в личном зачете в каждой возрастной группе были награждены кубками, медалями и грамотами, сообщает Псковская лента новостей.

Всего было разыграно пять комплектов наград. Так, на дистанции 36,7 км среди женщин чемпионкой стала Ольга Захарова, а в категории 1969–1983 годов рождения на дистанции 52,5 км среди мужчин стал представитель Эстонии Равшан Балгабаев.

Чемпионат состоялся при поддержке государственного комитета Псковской области по физической культуре и спорту, Федерации велосипедного спорта области, Федерации экстремальных видов спорта области, а также благодаря Государственному историко-архитектурному природно-ландшафтному музею-заповеднику «Изборск» и парку активного отдыха «Мальская долина».