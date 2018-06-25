Судья в Уфе очертила свой стол «магическим кругом» из соли

Судья Ленинского районного суда Уфы Наиля Идиатова очертила зал заседания дорожками из соли и обвела ими свой стол кольцом. Об инциденте сообщил портал Proufu.ru.

По словам правозащитников, они застали такую картину, когда пришли в зал на заседание по рассмотрению иска о загрязнении питьевой воды заводом «Кроношпан». По словам правозащитницы Альмиры Жуковой, судья игнорировала все попытки прояснить ситуацию.

«Захожу в зал и вижу, что через порог, вокруг нас и вокруг стола судьи насыпана полосками соль. Я спрашиваю у судьи: «Что вокруг меня насыпали?» Она не отвечает, молчит», — рассказала Жукова. Она также заявила о намерении ходатайствовать о психиатрической экспертизе судьи.

При этом главврач Республиканского клинического психотерапевтического центра Ильгиз Тимербулатов отметил, что действия Наили Идиатовой могли быть спровоцированы стрессом. «Народ у нас суеверный, такие ритуалы нередки», — признал медик.

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