Новый детсад на 280 мест построят в микрорайоне Симферополя к 2020 году

Детский сад на 280 воспитанников планируют построить в новом микрорайоне «Жигулина Роща» в Симферополе к концу 2019 года. Проектная документация разработана и отправлена на экспертизу.

Как сообщает пресс-служба компании-застройщика ООО «Столичная коммерческая группа», новый детский сад будет рассчитан на 12 групп, среди которых будут четыре группы для детей 2–3 лет, две группы для воспитанников 3–4 лет, две группы для детей 5–6 лет и две группы подготовительного возраста для будущих школьников 6–7 лет.

Разработанный проект включает в себя развивающие комнаты со всем оборудованием и инвентарем, детские площадки, пищеблок и полное оснащение необходимым, сообщает ИА «Крыминформ».

Завершение строительства и открытие детского сада планируется на конец 2019 года.