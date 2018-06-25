Трамп сообщил о большом прогрессе в политике на Ближнем Востоке

Президент США Дональд Трамп на встрече с королем Иордании Абдаллой II ибн аль-Хусейном заявил, что в урегулировании ситуации на Ближнем Востоке достигнут «большой прогресс». Об этом в понедельник, 25 июня, сообщает «РИА Новости».

Американский лидер отметил некоторые изменения. По словам президента США, после выхода Вашингтона из соглашения по ядерной программе Ирана «вещи сильно изменились». Хозяин Белого дома не уточнил, о каких конкретно изменениях идет речь.

Ранее в понедельник заместитель полпреда США при Организации Объединенных Наций (ООН) Джонатан Коэн заявил, что Ближнему Востоку нужны новые лидеры.

8 мая Вашингтон объявил о выходе из Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе.

В середине мая госсекретарь США Майк Помпео пригрозил Ирану и его партнерам жесткими санкциями и выдвинул Тегерану 12 условий для заключения новой «атомной сделки».

На прошлой неделе Иран заявил, что рассматривает возможность выйти из Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по ядерной программе уже через несколько недель.

25 июня Тегеран подал в Международный суд ООН в Гааге иск к США, которые заморозили средства Центрального банка Ирана на сумму $2 млрд.