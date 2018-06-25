Сборная России уступила Уругваю и стала второй в группе

Российская сборная проиграла команде Уругвая в матче группового этапа чемпионата мира по футболу. Матч, состоявшийся в Самаре 25 июня, завершился со счетом 3:0 в пользу гостей.

Голы забили Луис Суарес, Денис Черышев, поразивший свои ворота, и Эдинсон Кавани.

Россияне провели большую часть матча в меньшинстве. На 36-й минуте встречи был удален полузащитник сборной России Игорь Смольников.

Несмотря на поражение сборная России вышла в 1/8 финала чемпионата, где встретится с победителем группы В.