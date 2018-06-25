Рейсовый автобус въехал в жилой дом в Кузбассе

Пассажирский автобус № 605, двигавшийся из Юрги в Кемерово, въехал в жилой дом в Томскинском районе Кузбасса. В результате происшествия никто не пострадал.

Как сообщает пресс-служба дорожной полиции, авария произошла сегодня, 25 июня, в селе Глубокое. Рейсовый автобус двигался из Юрги в Кемерово, когда у автобуса лопнуло колесо, из-за чего он выехал за пределы дороги и врезался в частный жилой дом, сломав при этом забор возле него, сообщает Сибирское агентство информации.

На момент аварии в салоне автобуса находилось 15 человек. По предварительной информации, пострадавших в аварии нет.

Правоохранительные органы устанавливают все обстоятельства произошедшего.