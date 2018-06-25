Прямой эфир

Рейсовый автобус въехал в жилой дом в Кузбассе

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Пассажирский автобус № 605, двигавшийся из Юрги в Кемерово, въехал в жилой дом в Томскинском районе Кузбасса. В результате происшествия никто не пострадал.

Как сообщает пресс-служба дорожной полиции, авария произошла сегодня, 25 июня, в селе Глубокое. Рейсовый автобус двигался из Юрги в Кемерово, когда у автобуса лопнуло колесо, из-за чего он выехал за пределы дороги и врезался в частный жилой дом, сломав при этом забор возле него, сообщает Сибирское агентство информации.

На момент аварии в салоне автобуса находилось 15 человек. По предварительной информации, пострадавших в аварии нет.

Правоохранительные органы устанавливают все обстоятельства произошедшего.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Пассажирка погибла при столкновении двух грузовиков на Кубани
Внедорожник насмерть сбил маму с детской коляской в Краснодарском крае

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017