Огромный пирог приготовили новосибирцам в честь 125-летия города

Тысячи жителей Новосибирска отметили 125-летие города 24 июня. В качестве одного из главных подарков для празднующих был приготовлен рекордный торт весом около 2 т в виде 125-метровой буквы «Н».

В этот день на Михайловской набережной горожан поздравили первые лица города и области: полпред президента РФ в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло, глава региона Андрей Травников, мэр Новосибирска Анатолий Локоть. Были организованы выставки, концерт на набережной, в Первомайском сквере горожане смогли познакомиться с культурой различных народов и многое другое, сообщает VN.ru.

На Красном проспекте жители смогли понаблюдать за подготовкой огромного угощения, которое сооружали 70 кондитеров. Каждый метр рекордного пирога фиксировался экспертами, а чтобы скрасить ожидание, был организован концерт.

Первый кусок отрезал глава Новосибирска Анатолий Локоть. Он отметил, что рекорд поставлен и зафиксирован. Общая длина угощения составила 125 м 70 см.

На изготовление коржей и вишневой начинки понадобилось 650 яиц, 600 кг сахара и 500 кг муки. По словам кондитеров, в составе нет никаких красителей и консервантов, только натуральные сибирские продукты, поэтому пирог можно даже детям.