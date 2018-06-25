США заявили о необходимости новых лидеров на Ближнем Востоке
Американские власти полагают, что конфликты на Ближнем Востоке и в Северной Африке смогут решить новые лидеры этих регионов. Об этом заявил в понедельник, 25 июня, заместитель полпреда США при Организации Объединенных Наций (ООН) Джонатан Коэн.
«На Ближнем Востоке нужны новые лидеры», — приводит слова выступления Коэна, сказанные на заседании Совета Безопасности ООН, «РИА Новости».
«Именно они готовы пойти на компромиссы и заключать военные соглашения», — добавил он.
8 мая Вашингтон объявил о выходе из Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе.
В середине мая госсекретарь США Майк Помпео пригрозил Ирану и его партнерам жесткими санкциями и выдвинул Тегерану 12 условий для заключения новой «атомной сделки».