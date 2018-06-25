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Путин предоставил российское гражданство пострадавшей в Сирии украинке

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Президент России Владимир Путин подписал указ о предоставлении гражданства РФ уроженке Одессы Ирине Баракат, потерявшей ногу при обстреле в Сирии. С соответствующей просьбой она обратилась к главе государства в ходе «прямой линии» 7 июня.

Указ президента опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. «Принять в гражданство РФ Баракат Ирину Арнольдовну, родившуюся 29 сентября 1980 года на Украине», — говорится в документе.

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Требуется помощь

Сейчас Баракат находится на лечении в военной медицинской академии имени Кирова в Санкт-Петербурге. Она работала в Сирии переводчиком, участвовала в переговорах с представителем оппозиции. Женщина вышла замуж за гражданина Сирии и переехала в Алеппо. В 2016 году она потеряла ногу и кисть руки, прикрывая детей во время обстрела.

В ходе «прямой линии» женщина рассказала, что ей требуется медицинская помощь и протезы, но она не может их получить, поскольку не является гражданкой России. Баракат отметила, что ее муж и дети находятся в Сирии и не могут приехать к ней.

Своих не бросаем

После подписания указа женщина призналась, что после выписки из больницы хочет остаться в Санкт-Петербурге. «Я других городов в России не видела, и Питер мне очень близок по духу. Мне очень нравится этот город», — цитирует ее ТАСС. Она отметила, что удивилась и обрадовалась, когда узнала о решении Путина, и сейчас чувствует себя превосходно. «Планы грандиозные. Жду детей, думаю о протезах», — добавила Баракат.

Кроме того, переводчица отметила, что еще в 2017 году искала возможность написать благодарственное письмо Путину за решение предоставить ей лечение. «Просто по-человечески, просто за то, что он и министр обороны Сергей Шойгу отдали приказ, чтобы меня вывезли сюда на лечение», — приводит телеканал РЕН ТВ слова Баракат. Она также рассказала, что, когда о ее ситуации доложили Путину, он заявил: «Мы своих не бросаем».

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