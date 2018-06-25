Прямой эфир

СМИ узнали о тысячах брошенных Алжиром мигрантах в Сахаре

0
Фото: Global Look Press/ZUMA/Noe Falk Nielsen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

За последние 14 месяцев Алжир отправил больше 13 тыс. нелегальных мигрантов, стремящихся пересечь Средиземное море, в пустыню Сахара без еды и воды. Среди них были беременные женщины и дети, передает AP со ссылкой на очевидцев.

По информации агентства, людей в течение нескольких часов везли на грузовиках под солнцем при температуре до 48 градусов Цельсия в пустыню, к границе страны. Там их оставляли и указывали направление к Нигеру или Мали, двигаться в этом направлении заставляли под угрозой применения оружия.

Как стало известно AP, люди умирали, не успевая дойти до ближайших поселений или источников воды. Многие теряли своих родных и близких. Некоторые прекращали попытки достичь границы и останавливались в надежде, что их найдут сотрудники ООН.

С октября 2017 года власти Алжира начали массово высылать мигрантов из страны. Это случилось после усиления давления Евросоюза на страны Северной Африки с требованием остановить поток приезжих в Европу.

Представитель ЕС сообщил, что в Евросоюзе знают о действиях Алжира. Однако он отметил, что независимые страны вправе депортировать мигрантов, если это не противоречит международному праву.

Точное число брошенных в пустыне мигрантов неизвестно. По данным Международной организации по миграции (МОМ), больше 11 тыс. человек прошли многокилометровый путь через Сахару с марта 2017 по апрель 2018 года. По версии МОМ, с 2014 года в пустыне погибло до 30 тыс. человек. Это в два раза больше, чем число беженцев, погибших при пересечении Средиземного моря. Представитель МОМ назвал произошедшее «катастрофой».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Макрон призвал к санкциям против стран с антимигрантской позицией
Более 450 мигрантов спасены у побережья Ливии

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017