Прямой эфир

Палестинский лидер Аббас приедет в Москву на финал чемпионата мира по футболу

0
Фото: ТАСС/Михаил Метцель
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Палестинский лидер Махмуд Аббас посетит финальную игру чемпионата мира по футболу в Москве. Об этом в понедельник, 25 июня, сообщил посол Палестины в России  Абдельхафиз Нофаль, передает «РИА Новости».

«Президент Аббас принял приглашение российского президента Владимира Путина и будет присутствовать на финале», — цитирует агентство его слова.

Палестинская сторона надеется, что в рамках визита состоится встреча Аббаса и Путина, хотя и понимает степень загруженности графика российского лидера.

На игру сборных Бразилии и Сербии, которая состоится 27 июня 2018 года в Москве, собирается прибыть президент Республики Сербской Милорад Додик. О своем намерении посетить мундиаль в интервью «Известиям» сообщил и президент Молдавии Игорь Додон.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Министр спорта Уругвая назвал ЧМ-2018 в России лучшим в истории
Блаттер оценил организацию ЧМ-2018 на 9 из 10

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017