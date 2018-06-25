Палестинский лидер Аббас приедет в Москву на финал чемпионата мира по футболу

Палестинский лидер Махмуд Аббас посетит финальную игру чемпионата мира по футболу в Москве. Об этом в понедельник, 25 июня, сообщил посол Палестины в России Абдельхафиз Нофаль, передает «РИА Новости».

«Президент Аббас принял приглашение российского президента Владимира Путина и будет присутствовать на финале», — цитирует агентство его слова.

Палестинская сторона надеется, что в рамках визита состоится встреча Аббаса и Путина, хотя и понимает степень загруженности графика российского лидера.

На игру сборных Бразилии и Сербии, которая состоится 27 июня 2018 года в Москве, собирается прибыть президент Республики Сербской Милорад Додик. О своем намерении посетить мундиаль в интервью «Известиям» сообщил и президент Молдавии Игорь Додон.