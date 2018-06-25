Уругвай забил третий гол в матче с Россией

Сборная Уругвая по футболу забила третий гол на матче с командой России в Самаре. Мяч в ворота национальной команды забросил нападающий Эдинсон Кавани.

На данный момент счет составляет 3:0 в пользу гостей. На матче также отметились уругвайские нападающие Диего Лаксальт и Луис Суарес.

Встреча проходит 25 июня на стадионе «Самара Арена» в Самаре. Победитель матча получит первое место в квартете. Следующий соперник россиян будет определен по итогам третьего тура в группе B, куда входят сборные Португалии, Испании, Ирана и Марокко.