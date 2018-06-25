Путин не участвует в обсуждении изменения пенсионного законодательства

Пресс–секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил в понедельник, 25 июня, что в Кремле считают изменения пенсионного законодательства, предложенные правительством, очень социально значимой темой, подлежащей скрупулезному объяснению.

Владимир Путин пока не принимает участия в обсуждении данного вопроса, напомнил он.

По словам Пескова, российский лидер не участвует в экспертных обсуждениях изменения пенсионного законодательства. «Я еще раз напомню, что на данной стадии президент не принимает участия в экспертных обсуждениях, которые ведутся», — указал пресс-секретарь президента.

Работа по изменению пенсионного законодательства

На прошлой неделе пресс–секретарь президента рассказал, что в ближайшем графике Путина нет встреч с правительством, посвященных этой теме. «Пока нет, в графике нет таких планов», — сказал тогда Песков.

15 июня представитель Кремля заявил, что лидер государства не участвует в разработке изменений в закон о пенсиях.

«Еще раз повторяю, президент не участвует в этом процессе. Давайте дождемся, когда в результате экспертной проработки будут проявляться окончательные очертания этой реформы», — предложил Песков.

Позиция Совета Федерации

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко призвала не затягивать с внесением изменений в пенсионное законодательство, акт должен быть принят осенью текущего года, считает она.

При этом глава Совфеда отметила, что верхняя палата парламента будет отслеживать дискуссию в обществе по данному законопроекту, а все конструктивные предложения рассмотрят.

«Граждане вправе высказывать свою точку зрения. Формы ее выражения могут быть разные. Мы как законодатели будем следить за этой дискуссией», — заявила она.

Инициатива правительства

14 мая премьер-министр Дмитрий Медведев на заседании кабмина объявил о повышении возраста выхода на пенсию до 65 лет для мужчин и до 63 лет для женщин.

В настоящее время это возможно в возрасте 60 и 55 лет соответственно.

Изменения начнутся 2019 году и постепенно завершатся к 2034 году, это позволит повышать выплаты в среднем на 1 тыс. рублей ежегодно вместо текущей индексации на уровне 400–500 рублей.