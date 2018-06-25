Прокуратура обнаружила в Москве пришвартованный за дерево теплоход

Московская межрегиональная транспортная прокуратура (ММТП) провела проверку соблюдения правил судоходства в связи с началом навигации и открытии туристического сезона. Ведомство назвало ситуацию удовлетворительной, однако обнаружило ряд нарушений.

Некоторые владельцы судов пренебрегали требованиями техники безопасности, сообщает пресс-служба ММТП. Например, на Пресненской набережной в Москве теплоход водоизмещением 40 т пришвартовали за дерево. На камбузе другого пассажирского теплохода был обнаружен мангал для жарки на открытом пламени, что категорически запрещено правилами пожарной безопасности.

Также прокуратура обнаружила факты эксплуатации незарегистрированных судов. Руководителям организаций внутреннего водного транспорта внесены девять представлений, в отношении виновных должностных и юридических лиц возбуждено 10 дел об административных правонарушениях.