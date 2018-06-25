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Программу лояльности запустили для владельцев карты «Тройка»

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Фото: ТАСС/Артем Геодакян
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Программу лояльности «Город» запустили для владельцев транспортной каты «Тройка». Об этом сообщили в пресс-службе Московского метрополитена.

Стал известен любимый тариф пассажиров метро по карте «Тройка»

В рамках программы пользователям карты магазины, аптеки, рестораны, частные клиники, салоны красоты и кинотеатры предоставляют скидки и различные бонусы. Накопленные бонусы можно обменять на бесплатные поездки в общественном транспорте, пишет сетевое издание m24.ru.

Услуга доступна пассажирам, которые пользуются билетом «Кошелек». По словам первого заместителя начальника московской подземки по стратегическому развитию и клиентской работе Романа Латыпова, при совершении покупок у компаний-партнеров участники программы лояльности будут получать бонусы, которые можно обменять на скидки или пополнить ими «Кошелек» на «Тройке». Один бонус будет равен одному рублю. Использовать бонусы можно, когда их накопится больше 100.

Для участия в программе лояльности нужно зарегистрироваться на сайте или в мобильном приложении «Город». Для этого необходимо будет указать номер карты, ФИО, дату рождения, адрес электронной почты и номер телефона. Партнерами программы стали уже больше 5 тыс. торговых точек.

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