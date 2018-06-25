Базой женской футбольной сборной может стать стадион в Калининграде

Стадион «Калининград» может стать базой женской сборной России по футболу после окончания ЧМ-2018. Этого не исключил губернатор Калининградской области Антон Алиханов. По его словам, в рамках подготовки к первенству планеты в городе была создана обширная футбольная инфраструктура.

Глава региона в интервью телеканалу НТВ напомнил, что федеральные власти намерены даже после окончания чемпионата мира оказывать помощь городам, принимающим его. Однако области всё же нужно искать пути решения этой задачи в будущем.

Так, по словам Алиханова, местный футбольный клуб «Балтика» должен войти в Российскую футбольную премьер-лигу, и это приведет к появлению новых возможностей в управлении стадионом. Кроме того, не исключено, что на арене будут проводиться футбольные турниры прибалтийских стран. Алиханов при этом признал, что на то, чтобы окупить стадион, потребуется не один год.

Как напоминает ИА FlashNord, стадион в Калининграде рассчитан на 35 тыс. зрителей. Он построен на острове Октябрьский в центральной части города. Это пятиэтажное здание с техническим этажом, тремя ярусами трибун и шестью выходами. Ширина футбольного поля — 65 м, а длина — 108 м.

Ранее губернатор заявлял в интервью «Известиям» о том, что Калининград может стать спортивной столицей.