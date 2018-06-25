Фотопоинт отправил Белогорск своему городу-побратиму в Крыму

Фотопоинт «Я люблю Белогорск» с подсветкой отправил Белогорск Амурской области своему городу-побратиму Белогорску в Республике Крым. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

Подарок городу-тезке решили сделать в честь 158-й годовщины амурского города. Один из местных предпринимателей изготовил пять фотопоинтов с подсветкой в виде фигуры «Я люблю Белогорск», четыре из них были установлены в городе, пятую решили переслать в крымский Белогорск, сообщает Амурская служба новостей.

Подарок должны доставить в течение месяца. Вес посылки вместе с упаковкой и обрешеткой составляет порядка 73 кг. Сначала фигура будет доставлены в Симферополь, а уже затем в Белогорск.