Прямой эфир

Фотопоинт отправил Белогорск своему городу-побратиму в Крыму

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Фотопоинт «Я люблю Белогорск» с подсветкой отправил Белогорск Амурской области своему городу-побратиму Белогорску в Республике Крым. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

Подарок городу-тезке решили сделать в честь 158-й годовщины амурского города. Один из местных предпринимателей изготовил пять фотопоинтов с подсветкой в виде фигуры «Я люблю Белогорск», четыре из них были установлены в городе, пятую решили переслать в крымский Белогорск, сообщает Амурская служба новостей.

Подарок должны доставить в течение месяца. Вес посылки вместе с упаковкой и обрешеткой составляет порядка 73 кг. Сначала фигура будет доставлены в Симферополь, а уже затем в Белогорск.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Видеоинсталляцию на Мамаевом кургане могут показать гостям ЧМ-2018
Монтаж инсталляции «Россия начинается здесь» остановили в Пскове

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017