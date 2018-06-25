Дорожный рабочий погиб в Ульяновской области

Трудовая инспекция начала проверку по факту гибели 28-летнего дорожного рабочего в Ульяновской области. Он скончался при включении пилорамы.

По данным инспекции, несчастный случай произошел на дорожно-строительном участке в Канадее. Рабочий самовольно включил пилораму, что привело к получению травм. Мужчина скончался на месте, сообщает 1ul.ru.

Установлено, что работодатель мужчины зарегистрирован в Тюменской области. Для расследования по факту несчастного случая будет создана специальная комиссия.

Как сообщал портал iz.ru, в Белоруссии на деревообрабатывающем предприятии рабочие пострадали при взрыве с последовавшим возгоранием. Двум женщинам госпитализация не потребовалась, мужчину доставили в больницу с ожогами.