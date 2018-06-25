Прямой эфир

Дорожный рабочий погиб в Ульяновской области

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Трудовая инспекция начала проверку по факту гибели 28-летнего дорожного рабочего в Ульяновской области. Он скончался при включении пилорамы.

По данным инспекции, несчастный случай произошел на дорожно-строительном участке в Канадее. Рабочий самовольно включил пилораму, что привело к получению травм. Мужчина скончался на месте, сообщает 1ul.ru.

Установлено, что работодатель мужчины зарегистрирован в Тюменской области. Для расследования по факту несчастного случая будет создана специальная комиссия.

Как сообщал портал iz.ru, в Белоруссии на деревообрабатывающем предприятии рабочие пострадали при взрыве с последовавшим возгоранием. Двум женщинам госпитализация не потребовалась, мужчину доставили в больницу с ожогами.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В Дагестане погибли двое рабочих винзавода
Рабочие пострадали во время взрыва на заводе в Белоруссии

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017