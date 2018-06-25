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XXXI Международный фестиваль искусств пройдет в Тверской области

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XXXI Международный фестиваль искусств «Музыкальные вечера на Селигере» пройдет в городе Осташков Тверской области с 25 июня по 5 июля 2018 года. Всемирно известные музыканты и талантливая молодежь исполнят шедевры отечественной и зарубежной музыкальной культуры.

Как сообщает пресс-служба регионального правительства, местом проведения фестиваля традиционно станут Воскресенская церковь и ДК «Юбилейный». Во время фестиваля пройдут разнообразные творческие встречи молодежи области с известными артистами и деятелями культуры.

В этом году ведущими мастер-классов будут лауреат премий «Триумф» и «Золотой нотный стан» Ксения Башмет, заслуженный артист России, пианист, композитор, дирижер Сергей Жилин, заслуженный артист России Владимир Иоченков и многие другие, сообщают «Тверские ведомости».

Фестиваль проводится второй год при поддержке правительства Тверской области. В 2017 году на его проведение из бюджета региона было направлено около 1 млн рублей.

«Музыкальные вечера на Селигере» начали проводить более 30 лет назад по инициативе певицы Ирины Архиповой. В разные годы на фестивале выступали Иосиф Кобзон, Муслим Магомаев, Борис Штоколов, Тамара Синявская и другие знаменитые артисты.

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