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Актриса Анна Ардова выписалась из больницы после планового лечения

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Фото: РИА Новости/Виталий Белоусов
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Заслуженную артистку России Анну Ардову выписали из больницы после планового лечения, актриса театра имени Владимира Маяковского вернулась домой. Об этом в понедельник, 25 июня, заявили в пресс-службе театра.

Пресс-атташе Олеся Вартанова уточнила, что в репетициях и спектаклях в эти дни Ардова не принимала участия, поэтому выбрала именно это время для лечения. 

Ранее СМИ сообщили, что она перенесла экстренную операцию.

Ардова получила широкую известность по ролям в юмористических шоу «Женская лига: парни, деньги, любовь» и «Одна за всех». Первую роль юная актриса исполнила в фильме режиссера Михаила Козакова «Если верить Лопотухину. Ардова получила премию ТЭФИ в 2010 году.

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