Актриса Анна Ардова выписалась из больницы после планового лечения

Заслуженную артистку России Анну Ардову выписали из больницы после планового лечения, актриса театра имени Владимира Маяковского вернулась домой. Об этом в понедельник, 25 июня, заявили в пресс-службе театра.

Пресс-атташе Олеся Вартанова уточнила, что в репетициях и спектаклях в эти дни Ардова не принимала участия, поэтому выбрала именно это время для лечения.

Ранее СМИ сообщили, что она перенесла экстренную операцию.

Ардова получила широкую известность по ролям в юмористических шоу «Женская лига: парни, деньги, любовь» и «Одна за всех». Первую роль юная актриса исполнила в фильме режиссера Михаила Козакова «Если верить Лопотухину. Ардова получила премию ТЭФИ в 2010 году.