Жителей Владивостока оштрафовали на 525 тыс. рублей за машины на газонах

Почти 400 водителей попали в поле зрения чиновников из-за нарушения правил парковки. За стоянку на газонах выписано штрафов на 525 тыс. рублей.

По данным администрации Владивостока, которая осуществляет контроль над соблюдением правил парковки, с начала года к административной ответственности привлекли 398 человек. Стоимость восстановления 1 кв. м газона составляет более 1,5 тыс. рублей. Штраф для физических лиц колеблется от 1 тыс. до 3 тыс. рублей, юридическим лицам грозит ответственность в виде штрафа до 80 тыс. рублей. Об этом пишет ИА PrimaMedia.

В мэрии уточняют, что запрет на парковку предусмотрен муниципальным правовым актом. Штрафы выписывают административные комиссии.