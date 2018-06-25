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Жителей Владивостока оштрафовали на 525 тыс. рублей за машины на газонах

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Почти 400 водителей попали в поле зрения чиновников из-за нарушения правил парковки. За стоянку на газонах выписано штрафов на 525 тыс. рублей.

По данным администрации Владивостока, которая осуществляет контроль над соблюдением правил парковки, с начала года к административной ответственности привлекли 398 человек. Стоимость восстановления 1 кв. м газона составляет более 1,5 тыс. рублей. Штраф для физических лиц колеблется от 1 тыс. до 3 тыс. рублей, юридическим лицам грозит ответственность в виде штрафа до 80 тыс. рублей. Об этом пишет ИА PrimaMedia.

В мэрии уточняют, что запрет на парковку предусмотрен муниципальным правовым актом. Штрафы выписывают административные комиссии.

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