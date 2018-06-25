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Стоимость проезда в автобусе в Ижевске снизят при оплате картой

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В Ижевске снизится стоимость проезда в общественном транспорте для тех, кто решит воспользоваться для оплаты банковской карточкой. Акция начнет действовать с 1 июля и продлится до 1 октября.

ИА «Сусанин» уточняет, что билет для пользователей приложений SamsungPay, GooglePay и ApplePay обойдется в 17 рублей, в то время, как обычные пассажиры заплатят за проезд на три рубля больше.

По словам транспортной компании ИПОПАТ, цель акции — максимально использовать возможности безналичных расчетов и заодно приучить пассажиров расплачиваться не наличными, а используя удобные сервисы.

Агентство напоминает, что в столице Удмуртии возможность оплачивать проезд в общественном транспорте банковской картой появилась еще год назад. За это время ею воспользовались 1,2 млн раз.

Портал iz.ru ранее сообщал о том, что в Якутске с 1 июля будет запущена первая в России универсальная система оплаты проезда. Пассажиры смогут это делать при помощи банковских карт, смартфонов, транспортных карт и за наличный расчет.

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