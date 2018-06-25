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Ректор МГУ рассказал о количестве бюджетных мест в университете

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Количестве бюджетных мест в МГУ имени Ломоносова не изменится в 2018 году. Об этом заявил ректор университета Виктор Садовничий.

«Мы ввели такое соотношение — 30% и 70% — три года назад», — приводит слова ректора сетевое издание m24.ru. Садовничий также добавил, что в 2018 году МГУ примет 10 тыс. первокурсников, из которых 3 тыс. человек смогут учиться по контракту, а 7 тыс. мест предусмотрено для бюджетного обучения. В 2017 году конкурс в МГУ на бюджет составлял два человека на место.

Садовничий отметил, что в 2018 году платные места появились и на факультете космических исследований, открывшегося в 2016 году. Ректор пояснил, что речь идет не о космонавтах, а о людях, которые следят и отрабатывают различные ситуации на орбите в условиях невесомости: питание, работу нервной системы, кровообращение. Помимо этого, добавил Садовничий, речь идет об обработке информации и о системах управления кораблем. Как отмечает агентство городских новостей «Москва», факультет космических исследований принимает на платное обучение специалистов на шесть лет, не бакалавров, а также открывает новую магистерскую программу.

Средняя стоимость обучения в МГУ имени Ломоносова в 2018 году составляет 330 тыс. руб. в год и не повышается несколько лет. По словам ректора, «в некоторых вузах, среди которых МГИМО и СПбГУ, она выше и доходит до 500 тыс.», а МГУ в этом рейтинге занимает четвертую строчку.

В конце мая 2018 года Виктор Садовничий назвал срок сдачи российской антидопинговой лаборатории.

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