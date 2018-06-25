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Единственная в Лондоне обсерватория вновь заработает спустя 60 лет

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Фото: commons.wikimedia.org/Kjetil Bjørnsrud
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Гринвичская королевская обсерватория заработает в Лондоне впервые с 1950-х годов. Новые телескопы установили в недавно отреставрированном здании XIX века. Объектом смогут пользоваться как ученые, так и любители и школьники.

Причины возобновления работы непосредственно в столице — не только улучшившаяся экологическая ситуация в городе, — в прошлом консерваторию переносили в сельскую местность, — но и новые технологии. Проблему решили с помощью узкополосных фильтров. «Также сейчас существуют новые методы обработки изображения. Мы можем фотографировать с очень высокой частотой кадров и использовать наиболее четкие из них, чтобы получать конечный результат. Эта методика получила название «фото на удачу», — рассказал BBC сотрудник обсерватории Брендан Оуэнс.

Новый телескоп позволяет изучать Солнце, планеты Солнечной системы, а также далекие звезды и туманности. Он был назван «Энни Маундер» в честь одной из первых женщин – научных сотрудников обсерватории. 

Пожертвованиями общественности, частных меценатов и членов музея обсерватории удалось собрать £150 тыс. На эти деньги был куплен телескоп. Его разместили в Альтазимутальном павильоне, здании викторианской эпохи. Оно сильно пострадало от бомбардировок во время Второй мировой войны и нуждалось в капитальном ремонте.

Гринвичская королевская обсерватория была основана в 1675 году по распоряжению короля Карла II. В ней составлялись карты звездного неба для лучшего ориентирования мореплавателей. В 1957 ученым пришлось переместить свою работу в сельскую местность из-за смога и светового загрязнения.

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