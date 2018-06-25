25 июня исполнилось бы 75 лет заслуженному артисту Казахстана Владимиру Алексеевичу Толоконникову. Его не стало в прошлом году во время съемок моей картины «СуперБобровы», где актер сыграл одну из центральных ролей. Кинобиография артиста насчитывает около 60 работ — ярких, интересных, неординарных. Но все мы его любим прежде всего за чудесный образ Шарикова в легендарном фильме Владимира Бортко «Собачье сердце».

Как точно и хлестко были подмечены все «прелести» советской власти! Игра Евгения Евстигнеева, Владимира Толоконникова и Бориса Плотникова, у которого я учился, просто выше всяких похвал. Это даже не игра, а проживание роли. Мы видим на экране не артистов, а живых, объемных персонажей — людей. Думаю, сложнее всего пришлось Владимиру Алексеевичу, потому что он сыграл получеловека-полусобаку. Наглого, смешного, народного. По идее это отрицательный персонаж, но благодаря артисту он стал удивительно обаятельным и притягательным.

После «Собачьего сердца» вся страна заговорила о Толоконникове. Кто он, откуда, артист ли воообще, и если да, то почему у него такое странное, необычное лицо? Слава пришла к Владимиру Алексеевичу довольно поздно. Ему уже было за 40, когда фильм вышел на экраны. Однако и после успеха он почти до 60 лет сидел без ярких ролей — режиссеры его толком не знали, боялись ассоциаций. При этом он много играл в родном Театре русской драмы в Алма-Ате. И главное, всегда оставался верен себе. Казалось, что после такого успеха мог устроиться в любую труппу Москвы. А он остался на родине в Казахстане.

Когда я познакомился с Владимиром Алексеевичем, передо мной предстал совершенно другой человек, нежели я ожидал по экранному образу. Невероятно обаятельный, веселый, глубокий, умный. Умеющий поддержать шутку, очень проницательный. Мне это очень помогало во время совместной работы.

На съемках «СуперБобровых» подобрался ансамбль известных артистов — Роман Мадянов, Павел Деревянко, Оксана Акиньшина и другие. Владимир Алексеевич сказал мне: «Я вам как режиссеру доверяю. Как скажете, так и буду делать». И действительно очень спокойно относился к поправкам. Не каждый артист, особенно его уровня, способен принять критику и попробовать сыграть ту или иную сцену иначе. Он же был готов пойти на любые эксперименты.

Владимир Алексеевич трудился до последних дней. К сожалению, здоровье не позволило ему до конца отработать вторую часть «СуперБобровых», но мы предпримем все усилия, чтобы фильм вышел, а его герой был «доделан». Сейчас пытаемся при помощи компьютерной графики и пяти дублеров завершить оставшиеся сцены. Один артист дублирует Владимира Алексеевича в полный рост, другой — крупные планы, третий — каскадерские сцены, четвертый озвучивает, пятый отвечает за мимику. В Голливуде подобные вещи уже делали, мы же пошли на такой шаг впервые. Надеюсь, всё получится и Владимир Алексеевич будет снова блистать на экране.

Если помните, в первой части «СуперБобровых» герой Толоконникова умирает, но благодаря упавшему на дом волшебному метеориту оживает и обретает бессмертие. Мы с коллегами подумали, что, воссоздавая Владимира Алексеевича на экране, по сути, повторяем судьбу его персонажа. Толоконников на самом деле никогда не умрет. Не знаю, будет ли зритель спустя десятилетия пересматривать «СуперБобровых», но «Собачье сердце» точно будет жить. Артист навсегда останется для нас любимым Шариковым — нелепым и смешным собирательным образом советского неправильного человека.

Автор — режиссер, сценарист, продюсер, лауреат премии ТЭФИ