Улицкая рассказала о необходимости повышать культуру в постсоветских странах

Россия, как и другие страны на постсоветском пространстве, отстает от Европы из-за недостатка уровня культуры и образования. Об этом писательница Людмила Улицкая заявила в интервью каналу 112ua.

«Мы не можем стать европейцами, нам нужно еще 150 лет, а может, больше. Вот эта вот разница «догоняния» — она на самом деле существует», — считает писательница.

Она добавила, что чувствуется при общении с людьми в разных странах: есть государство, живущее пока в Средневековье, а какая-то страна застряла в феодализме.

Цивилизованные, высокоразвитые люди, знающие языки, являющиеся по своему сознанию европейцами, есть и в России, и на Украине. «При этом рядом с ними живут люди, движимые в своем поведении «самыми элементарными и архаичными мотивами».

Улицкая выразила сожаление, что в настоящее время образовательный уровень и уровень культуры очень падают, и в этой ситуации единственное, что можно сделать, — это повышать их, пишет «Ридус».

Писательница также считает, что необходимо снижать уровень агрессии, причем начинать надо с себя. «Мы не можем снизить уровень агрессии нашего начальства и нашего военного руководства», — отметила она, добавив, что необходимо не впадать в отчаяние, не раздражаться, не злиться и не впадать в ярость.